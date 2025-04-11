В России упали цены на бытовую технику

В период с 1 по 7 апреля в России на 3,8% подешевели смартфоны. Также снизилась стоимость на телевизоры, холодильники и некоторую другую технику. Об этом сообщил в своем отчете Росстат.
«Снизились цены: на смартфоны (-3,8%), телевизоры (-2,7%), флеш-накопители USB (-2,4%), ноутбуки (-1,6%), мониторы для настольного компьютера (-1,5%), холодильники (-1,4%)», — говорится в отчете. Он опубликован на официальном сайте Росстата.
Также наблюдается падение цен на 1,2% на стиральные машины, микроволновые печи и фотоаппараты, роботы-пылесосы (1,1%) и электроутюги и женские демисезонные сапоги (на 1,0%). Кроме того, снижение стоимости заметили и на смарт-часы, женские зимние пальто и подержанные импортные легковые автомобили. Все указанные товары подешевели на 0,9%.
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