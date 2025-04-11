В России упали цены на бытовую технику

Росстат: смартфоны в России подешевели почти на 4%
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Цены на смартфоны упали на 3,8% за неделю
Цены на смартфоны упали на 3,8% за неделю Фото:

В период с 1 по 7 апреля в России на 3,8% подешевели смартфоны. Также снизилась стоимость на телевизоры, холодильники и некоторую другую технику. Об этом сообщил в своем отчете Росстат. 

«Снизились цены: на смартфоны (-3,8%), телевизоры (-2,7%), флеш-накопители USB (-2,4%), ноутбуки (-1,6%), мониторы для настольного компьютера (-1,5%), холодильники (-1,4%)», — говорится в отчете. Он опубликован на официальном сайте Росстата. 

Также наблюдается падение цен на 1,2% на стиральные машины, микроволновые печи и фотоаппараты, роботы-пылесосы (1,1%) и электроутюги и женские демисезонные сапоги (на 1,0%). Кроме того, снижение стоимости заметили и на смарт-часы, женские зимние пальто и подержанные импортные легковые автомобили. Все указанные товары подешевели на 0,9%. 

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В период с 1 по 7 апреля в России на 3,8% подешевели смартфоны. Также снизилась стоимость на телевизоры, холодильники и некоторую другую технику. Об этом сообщил в своем отчете Росстат.  «Снизились цены: на смартфоны (-3,8%), телевизоры (-2,7%), флеш-накопители USB (-2,4%), ноутбуки (-1,6%), мониторы для настольного компьютера (-1,5%), холодильники (-1,4%)», — говорится в отчете. Он опубликован на официальном сайте Росстата.  Также наблюдается падение цен на 1,2% на стиральные машины, микроволновые печи и фотоаппараты, роботы-пылесосы (1,1%) и электроутюги и женские демисезонные сапоги (на 1,0%). Кроме того, снижение стоимости заметили и на смарт-часы, женские зимние пальто и подержанные импортные легковые автомобили. Все указанные товары подешевели на 0,9%. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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