Космос поделят на государственный и частный

Российский космос поделят между государством и частными компаниями. Об этом в интервью URA.RU рассказал член Совета по внешней и оборонной политике, член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Андрей Ионин.
«В ближайшие годы должна сложиться следующая схема: ближний космос отходит частным компаниям, а дальний — государству. „Роскосмос“ больше не должен конкурировать с коммерческими разработками», — сказал эксперт.
По его словам, ближний космос стал частью цифровой экономики, поэтому главными игроками здесь станут компании, развивающие цифровые экосистемы. В качестве примера собеседник URA.RU привел ВКонтакте, МТС, Мегафон, Сбербанк, РЖД и Яндекс. Государство же, во главе с «Роскосмосом» сосредоточится на освоении Луны и Марса, оставив низкие орбиты частникам, резюмировал Ионин.
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