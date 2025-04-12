Космос поделят на государственный и частный

Член СВОП Ионин: ближний космос отойдет частным компаниям
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Частные компании станут играть главную роль в нижнем космосе
Частные компании станут играть главную роль в нижнем космосе Фото:
новость из сюжета
День космонавтики — 2025

Российский космос поделят между государством и частными компаниями. Об этом в интервью URA.RU рассказал член Совета по внешней и оборонной политике, член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Андрей Ионин.

«В ближайшие годы должна сложиться следующая схема: ближний космос отходит частным компаниям, а дальний — государству. „Роскосмос“ больше не должен конкурировать с коммерческими разработками», — сказал эксперт.

По его словам, ближний космос стал частью цифровой экономики, поэтому главными игроками здесь станут компании, развивающие цифровые экосистемы. В качестве примера собеседник URA.RU привел ВКонтакте, МТС, Мегафон, Сбербанк, РЖД и Яндекс. Государство же, во главе с «Роскосмосом» сосредоточится на освоении Луны и Марса, оставив низкие орбиты частникам, резюмировал Ионин.

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Российский космос поделят между государством и частными компаниями. Об этом в интервью URA.RU рассказал член Совета по внешней и оборонной политике, член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Андрей Ионин. «В ближайшие годы должна сложиться следующая схема: ближний космос отходит частным компаниям, а дальний — государству. „Роскосмос“ больше не должен конкурировать с коммерческими разработками», — сказал эксперт. По его словам, ближний космос стал частью цифровой экономики, поэтому главными игроками здесь станут компании, развивающие цифровые экосистемы. В качестве примера собеседник URA.RU привел ВКонтакте, МТС, Мегафон, Сбербанк, РЖД и Яндекс. Государство же, во главе с «Роскосмосом» сосредоточится на освоении Луны и Марса, оставив низкие орбиты частникам, резюмировал Ионин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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