В Кургане на строящемся мосту через Тобол начался монтаж балок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане на строящемся мосту через Тобол начался монтаж балок (архивное фото)
В Кургане на строящемся мосту через Тобол начался монтаж балок (архивное фото) Фото:

В Курганской области на строящемся мосту через реку Тобол, соединяющем села Утятское и Нагорское, в настоящее время осуществляется монтаж балок пролетного строения. Об этом сообщает агрохолдинг «Кургансемена».

«Сейчас на строящемся мосту через реку Тобол между селами Утятское и Нагорское ведется монтаж балок пролетного строения», — говорится в группе агрохолдинга в социальной сети «ВКонтакте». 

В Кургане на строящемся мосту через Тобол начался монтаж балок
В Кургане на строящемся мосту через Тобол начался монтаж балок
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что восстановлением моста через Тобол в Притобольном округе занимается агрохолдинг «Кургансемена» совместно с правительством Курганской области. Стоимость проекта — около 300 млн рублей, из которых 50 млн вложила компания. Работы планируется завершить до конца лета 2025 года. 

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В Курганской области на строящемся мосту через реку Тобол, соединяющем села Утятское и Нагорское, в настоящее время осуществляется монтаж балок пролетного строения. Об этом сообщает агрохолдинг «Кургансемена». «Сейчас на строящемся мосту через реку Тобол между селами Утятское и Нагорское ведется монтаж балок пролетного строения», — говорится в группе агрохолдинга в социальной сети «ВКонтакте».  Ранее URA.RU сообщало, что восстановлением моста через Тобол в Притобольном округе занимается агрохолдинг «Кургансемена» совместно с правительством Курганской области. Стоимость проекта — около 300 млн рублей, из которых 50 млн вложила компания. Работы планируется завершить до конца лета 2025 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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