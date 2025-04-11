В Кургане на строящемся мосту через Тобол начался монтаж балок

В Курганской области на строящемся мосту через реку Тобол, соединяющем села Утятское и Нагорское, в настоящее время осуществляется монтаж балок пролетного строения. Об этом сообщает агрохолдинг «Кургансемена».
«Сейчас на строящемся мосту через реку Тобол между селами Утятское и Нагорское ведется монтаж балок пролетного строения», — говорится в группе агрохолдинга в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что восстановлением моста через Тобол в Притобольном округе занимается агрохолдинг «Кургансемена» совместно с правительством Курганской области. Стоимость проекта — около 300 млн рублей, из которых 50 млн вложила компания. Работы планируется завершить до конца лета 2025 года.
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