США нашли способ внести разлад в отношения Москвы и Пекина

Экономист Осипов: США размораживают российские активы, чтобы рассорить РФ и КНР
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США размораживают российские активы, чтобы отдалить Москву от Пекина
США размораживают российские активы, чтобы отдалить Москву от Пекина Фото:

США размораживают российские активы, чтобы внести разлад в отношения Москвы и Пекина. Такую точку зрения в интервью URA.RU высказал завкафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ им. Ломоносова Владимир Осипов.

«Фактически Вашингтон реализует политику „Обратного Никсона“. Штаты пытаются восстановить с нами отношения, чтобы нарушить тесные связи Москвы и Пекина. У них, конечно, ничего не получится, но такая попытка есть, и она проявляется в частичной разморозке российских активов», — сказал экономист.

Ричард Никсон руководил США с 1969 по 1974 годы, смог заставить Китай разорвать отношения с СССР, превратив КНР в партнера Штатов. Ранее американский Ситибанк неожиданно начал выплачивать россиянам дивиденды.

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США размораживают российские активы, чтобы внести разлад в отношения Москвы и Пекина. Такую точку зрения в интервью URA.RU высказал завкафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ им. Ломоносова Владимир Осипов. «Фактически Вашингтон реализует политику „Обратного Никсона“. Штаты пытаются восстановить с нами отношения, чтобы нарушить тесные связи Москвы и Пекина. У них, конечно, ничего не получится, но такая попытка есть, и она проявляется в частичной разморозке российских активов», — сказал экономист. Ричард Никсон руководил США с 1969 по 1974 годы, смог заставить Китай разорвать отношения с СССР, превратив КНР в партнера Штатов. Ранее американский Ситибанк неожиданно начал выплачивать россиянам дивиденды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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