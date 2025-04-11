Кухарук дал ряд поручений после отставки главы Пыть-Яха

После досрочного сложения полномочий мэром Пыть-Яха Дмитрием Горбуновым, губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил своему заместителю Павлу Тараканову совместно с думой города обеспечить законность и легитимность проведения выборов нового главы. Помимо этого, он сказал вице-меру Пыть-Яха Олегу Иревлину обратить особое внимание на жалобы жителей, а также не допустить срыва сроков запланированных мероприятий.
«Сегодня глава Пыть-Яха Дмитрий Сергеевич Горбунов принял решение о досрочном сложении своих полномочий. Поручил первому заместителю Губернатора Югры Павлу Владимировичу Тараканову совместно с думой Пыть-Яха, администрацией муниципалитета обеспечить законность и легитимность проведения выборов нового главы города. Также поручил временно исполняющему обязанности Олегу Николаевичу Иревлину до избрания главы города обратить особое внимание на объекты, о которых сообщают жители, не допускать срывов сроков исполнения запланированных ранее мероприятий», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Помимо этого, прибыв в Пыть-Ях, он посетил ряд проблемных объектов. В их число вошли: путепровод через железнодорожные пути во 2А микрорайон, автомобильный мост через реку Большой Балык, аллея имени Сергея Есенина, мемориальный комплекс Славы и Вечного огня и 5-ый микрорайон. Глава региона дал поручение о проведении ремонтных работ на всех этих местах в ближайшие сроки.
Ранее URA.RU сообщало, сообщало о многочисленных скандалах, происходящих в Пыть-Яхе. С этим и была связана поездка главы региона в этот муниципалитет. Сразу после этого визита Горбунов решил досрочно сложить полномочия.
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