Появилось видео столкновения машины скорой помощи и BMW в Тюмени

Камера видеонаблюдения, которая расположена на пересечении улиц Широтная и Монтажников в Тюмени, засняла момент столкновения автомобилей скорой помощи и BMW. На кадрах видно, что легковушка едет по полосе, с которой можно поворачивать только направо.
«На кадрах видно, что скорая медленно приближается к перекрестку. Судя по тому, как останавливаются и разъезжаются другие автомобили со всех сторон перекрестка, можно сделать вывод, что у скорой включены сирена и проблесковые маячки. Также на записи виден черный автомобиль — он движется по правому ряду и, похоже, объезжает пробку по полосе, откуда можно лишь поворачивать направо», — пишет 72.RU.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на перекрестке Монтажников и Широтной произошла жесткая авария. В ней столкнулись кроссовер BMW и карета скорой помощи, двигающаяся на вызов. От удара медицинский автомобиль перевернулся. Пострадали двое человек, которые были доставлены в больницу. В инфоцентре правительства региона сообщили, что они отправились на амбулаторное лечение.
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