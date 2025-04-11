11 апреля 2025

Появилось видео столкновения машины скорой помощи и BMW в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель BMW, скорее всего, пытался объехать пробку, нарушая ПДД
Водитель BMW, скорее всего, пытался объехать пробку, нарушая ПДД Фото:
новость из сюжета
В Тюмени 11 апреля произошло жесткое ДТП со скорой помощью

Камера видеонаблюдения, которая расположена на пересечении улиц Широтная и Монтажников в Тюмени, засняла момент столкновения автомобилей скорой помощи и BMW. На кадрах видно, что легковушка едет по полосе, с которой можно поворачивать только направо.

«На кадрах видно, что скорая медленно приближается к перекрестку. Судя по тому, как останавливаются и разъезжаются другие автомобили со всех сторон перекрестка, можно сделать вывод, что у скорой включены сирена и проблесковые маячки. Также на записи виден черный автомобиль — он движется по правому ряду и, похоже, объезжает пробку по полосе, откуда можно лишь поворачивать направо», — пишет 72.RU.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на перекрестке Монтажников и Широтной произошла жесткая авария. В ней столкнулись кроссовер BMW и карета скорой помощи, двигающаяся на вызов. От удара медицинский автомобиль перевернулся. Пострадали двое человек, которые были доставлены в больницу. В инфоцентре правительства региона сообщили, что они отправились на амбулаторное лечение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Камера видеонаблюдения, которая расположена на пересечении улиц Широтная и Монтажников в Тюмени, засняла момент столкновения автомобилей скорой помощи и BMW. На кадрах видно, что легковушка едет по полосе, с которой можно поворачивать только направо. «На кадрах видно, что скорая медленно приближается к перекрестку. Судя по тому, как останавливаются и разъезжаются другие автомобили со всех сторон перекрестка, можно сделать вывод, что у скорой включены сирена и проблесковые маячки. Также на записи виден черный автомобиль — он движется по правому ряду и, похоже, объезжает пробку по полосе, откуда можно лишь поворачивать направо», — пишет 72.RU. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на перекрестке Монтажников и Широтной произошла жесткая авария. В ней столкнулись кроссовер BMW и карета скорой помощи, двигающаяся на вызов. От удара медицинский автомобиль перевернулся. Пострадали двое человек, которые были доставлены в больницу. В инфоцентре правительства региона сообщили, что они отправились на амбулаторное лечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...