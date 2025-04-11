В МВД РФ раскрыли, как детям до 12 лет получить загранпаспорт

Дети, достигшие 12 лет, должны сдать отпечатки пальцев, чтобы получить загранпаспорт нового образца. Об этом сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД России.
«Для получения загранпаспорта нового образца, достигшие 12-летнего возраста дети, должны пройти сканирование отпечатков пальцев», — заявили в управлении МВД.
Ведомство подчеркивает, что дети должны лично присутствовать при оформлении биометрических паспортов. Данное фотографирование производится на специализированном оборудовании непосредственно в подразделении МВД. Если семья предпочитает оформить документ старого образца, необходимо предоставить три фотоснимка ребенка на матовой фотобумаге.
В 2024 году Россия вошла в десятку стран с самыми дешевыми загранпаспортами. Рейтинг был составлен на основе величины госпошлины, которую нужно уплатить взрослому за изготовление загранпаспорта сроком действия в 10 лет, пишет «Национальная служба новостей».
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