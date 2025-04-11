11 апреля 2025

В МВД РФ раскрыли, как детям до 12 лет получить загранпаспорт

МВД РФ: достигшие 12 лет дети должны сдать отпечатки пальцев для загранпаспорта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Родителям следует знать новые правила при оформлении загранпаспортов на детей
Родителям следует знать новые правила при оформлении загранпаспортов на детей Фото:

Дети, достигшие 12 лет, должны сдать отпечатки пальцев, чтобы получить загранпаспорт нового образца. Об этом сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД России.

«Для получения загранпаспорта нового образца, достигшие 12-летнего возраста дети, должны пройти сканирование отпечатков пальцев», — заявили в управлении МВД.

Ведомство подчеркивает, что дети должны лично присутствовать при оформлении биометрических паспортов. Данное фотографирование производится на специализированном оборудовании непосредственно в подразделении МВД. Если семья предпочитает оформить документ старого образца, необходимо предоставить три фотоснимка ребенка на матовой фотобумаге.

В 2024 году Россия вошла в десятку стран с самыми дешевыми загранпаспортами. Рейтинг был составлен на основе величины госпошлины, которую нужно уплатить взрослому за изготовление загранпаспорта сроком действия в 10 лет, пишет «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дети, достигшие 12 лет, должны сдать отпечатки пальцев, чтобы получить загранпаспорт нового образца. Об этом сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД России. «Для получения загранпаспорта нового образца, достигшие 12-летнего возраста дети, должны пройти сканирование отпечатков пальцев», — заявили в управлении МВД. Ведомство подчеркивает, что дети должны лично присутствовать при оформлении биометрических паспортов. Данное фотографирование производится на специализированном оборудовании непосредственно в подразделении МВД. Если семья предпочитает оформить документ старого образца, необходимо предоставить три фотоснимка ребенка на матовой фотобумаге. В 2024 году Россия вошла в десятку стран с самыми дешевыми загранпаспортами. Рейтинг был составлен на основе величины госпошлины, которую нужно уплатить взрослому за изготовление загранпаспорта сроком действия в 10 лет, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...