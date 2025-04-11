11 апреля 2025

Reuters: переговоры Вашингтона и Киева фактически провалились

© Служба новостей «URA.RU»
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Reuters узнал о враждебной атмосфере на новых переговорах США и Украины
Reuters узнал о враждебной атмосфере на новых переговорах США и Украины Фото:

Переговоры между американской и украинской делегациями по вопросу доступа к полезным ископаемым прошли в враждебной атмосфере, сообщает Reuters, ссылаясь на источники. Информационное агентство отмечает, что диалог между сторонами складывался сложно из-за предложенных условий соглашения.

«Обстановка на переговорах очень враждебная», — поделился с Reuters источник, присутствующий на встрече. Он также выразил сомнение в возможности достижения соглашения, отметив, что перспектива прорыва в переговорах маловероятна.

По словам источника, напряженность возникла из-за «максималистского» проекта соглашения, предложенного американской стороной. Согласно этому документу, США должны были получить привилегированный доступ к украинским месторождениям полезных ископаемых.

По информации газеты New York Times, в обновленной версии проекта договора между Соединенными Штатами и Украиной, касающегося минеральных ресурсов, отсутствуют статьи, предусматривающие безопасностные гарантии для Киева. В документе также указано, что американская сторона продолжает удерживать права контроля над фондом, предназначенным для восстановления Украины, передает MK.RU.

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Переговоры между американской и украинской делегациями по вопросу доступа к полезным ископаемым прошли в враждебной атмосфере, сообщает Reuters, ссылаясь на источники. Информационное агентство отмечает, что диалог между сторонами складывался сложно из-за предложенных условий соглашения. «Обстановка на переговорах очень враждебная», — поделился с Reuters источник, присутствующий на встрече. Он также выразил сомнение в возможности достижения соглашения, отметив, что перспектива прорыва в переговорах маловероятна. По словам источника, напряженность возникла из-за «максималистского» проекта соглашения, предложенного американской стороной. Согласно этому документу, США должны были получить привилегированный доступ к украинским месторождениям полезных ископаемых. По информации газеты New York Times, в обновленной версии проекта договора между Соединенными Штатами и Украиной, касающегося минеральных ресурсов, отсутствуют статьи, предусматривающие безопасностные гарантии для Киева. В документе также указано, что американская сторона продолжает удерживать права контроля над фондом, предназначенным для восстановления Украины, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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