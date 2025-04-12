Финансист раскрыл размер средней пенсии в 2026 году

Финансист Орлова: средняя пенсия в 2026 году составит около 25 тысяч рублей
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Средняя пенсия в 2026 году составит порядка 25 тысяч рублей
Средняя пенсия в 2026 году составит порядка 25 тысяч рублей Фото:

В 2026 году средний размер пенсии в России достигнет 25 тысяч рублей. Об этом сообщила доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Наталья Орлова.

По информации, предоставленной агентству «Прайм» Натальей Орловой, доцентом Кафедры международного бизнеса Финансового университета, к 2026 году ожидается повышение среднего размера пенсии в России до 25 тысяч рублей. У определенных категорий пенсионеров выплаты могут превысить эту сумму.

«Такие показатели вполне реалистичны благодаря мерам, принятым в 2024 году. Среди них — возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров и проведение перерасчета для военных пенсионеров, сотрудников таможни, пожарной службы и других категорий», — заявила Орлова агентству «Прайм». 

При этом у определенных категорий пенсионеров выплаты могут превысить эту сумму. Это касается пенсионеров, проживающих в регионах с более высоким уровнем оплаты труда, таких как Москва, Санкт-Петербург, а также районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории.

Ранее свыше 800 тысяч российских пенсионеров получили разовые пенсионные выплаты.  Такие выплаты предусмотрены, когда накопительная часть пенсии составляет менее 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера. 

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В 2026 году средний размер пенсии в России достигнет 25 тысяч рублей. Об этом сообщила доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Наталья Орлова. По информации, предоставленной агентству «Прайм» Натальей Орловой, доцентом Кафедры международного бизнеса Финансового университета, к 2026 году ожидается повышение среднего размера пенсии в России до 25 тысяч рублей. У определенных категорий пенсионеров выплаты могут превысить эту сумму. «Такие показатели вполне реалистичны благодаря мерам, принятым в 2024 году. Среди них — возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров и проведение перерасчета для военных пенсионеров, сотрудников таможни, пожарной службы и других категорий», — заявила Орлова агентству «Прайм».  При этом у определенных категорий пенсионеров выплаты могут превысить эту сумму. Это касается пенсионеров, проживающих в регионах с более высоким уровнем оплаты труда, таких как Москва, Санкт-Петербург, а также районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории. Ранее свыше 800 тысяч российских пенсионеров получили разовые пенсионные выплаты.  Такие выплаты предусмотрены, когда накопительная часть пенсии составляет менее 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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