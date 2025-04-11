В Кургане у фигуранта дела об алкоголе нашли пять тысяч пачек нелегальных сигарет

В Кургане у одного из фигурантов уголовного дела о нелегальном обороте алкоголя полицейские изъяли около пять тысяч пачек немаркированных сигарет, хранившихся в гаражах. Об этом сообщает полиция Курганской области.
«В Кургане сотрудники УМВД России продолжают расследование уголовного дела о нелегальном обороте алкоголя. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у одного из подозреваемых полицейские изъяли около пять тысяч пачек табачной продукции без акцизных марок. С территории склада и из автомобиля было изъято порядка 20 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции. Подозреваемыми по делу проходят трое жителей Кургана», — говорится в telegram-канала «Полиция Курганской области».
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ — «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Максимальное наказание по этой статье — до трех лет лишения свободы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане трое местных жителей задержаны по подозрению в хранении и сбыте нелегального алкоголя. Полицейские изъяли около 20 тысяч бутылок немаркированной продукции на сумму около миллиона рублей, а также технику и автомобили, использовавшиеся в противоправной деятельности.
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