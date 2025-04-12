Минобороны: Киев атаковал пять российских регионов

В ночь на 12 апреля средства ПВО ликвидировали 36 беспилотников ВСУ над территорией пяти регионов России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«За период с 20:00 мск 11 апреля до 06:30 мск 12 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа...» — написали в telegram-канале ведомства. Над Курской областью было сбито 18 дронов ВСУ, над Ростовской — 13, над Орловской и Белгородской областями ликвидировали по два БПЛА, а в Краснодарском крае был уничтожен один беспилотник.
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