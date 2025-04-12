Украинские дроны атаковали четыре региона РФ: какие территории подверглись ударам ВСУ 12 апреля

На Кубани из-за падения обломков дрона ВСУ приостановили движение поездов
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Дроны ВСУ сбиты в ЛНР, Краснодарском крае, Орловской и Ростовской областях
Дроны ВСУ сбиты в ЛНР, Краснодарском крае, Орловской и Ростовской областях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дроны ВСУ атаковали четыре региона РФ: Краснодарский край, ЛНР, Орловскую и Ростовскую область. Средства ПВО сбили все из них. На Кубани, в частности, было приостановлено движение поездов из-за падения обломков одного из сбитых БПЛА. Подробнее о конкретных районах, подвергшимся украинским ударам, и последствиям, к которым привели эти удары — в материале URA.RU.

Легенда
Легенда
Фото:

Орловская область

Средства ПВО уничтожили два украинских дрона в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем telegram-канале. По предварительной информации, погибших нет, также нет и разрушений на земле.

Ростовская область

Силы ПВО сбили дроны в городах Каменском и Шахтах, районах Миллеровском, Матвеево-Курганском, Красносулинском (Ростовская область). Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Краснодарский край

Дрон ВСУ ликвидирован над Динским районом в Краснодарской области. Из-за падения обломков были повреждены контактные сети железнодорожных путей, но пострадавших удалось избежать. 

На месте работают экстренные службы и аварийная бригада РЖД. Движение поездов приостановлено — на данный момент задерживается один пассажирский, написали в telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

ЛНР

Три украинских беспилотника уничтожен на подлете к Луганску. Это следует из информации силовых структур, которую передают РИА Новости.

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Дроны ВСУ атаковали четыре региона РФ: Краснодарский край, ЛНР, Орловскую и Ростовскую область. Средства ПВО сбили все из них. На Кубани, в частности, было приостановлено движение поездов из-за падения обломков одного из сбитых БПЛА. Подробнее о конкретных районах, подвергшимся украинским ударам, и последствиям, к которым привели эти удары — в материале URA.RU. Орловская область Средства ПВО уничтожили два украинских дрона в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем telegram-канале. По предварительной информации, погибших нет, также нет и разрушений на земле. Ростовская область Силы ПВО сбили дроны в городах Каменском и Шахтах, районах Миллеровском, Матвеево-Курганском, Красносулинском (Ростовская область). Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Юрий Слюсарь. Краснодарский край Дрон ВСУ ликвидирован над Динским районом в Краснодарской области. Из-за падения обломков были повреждены контактные сети железнодорожных путей, но пострадавших удалось избежать.  На месте работают экстренные службы и аварийная бригада РЖД. Движение поездов приостановлено — на данный момент задерживается один пассажирский, написали в telegram-канале оперштаба Краснодарского края. ЛНР Три украинских беспилотника уничтожен на подлете к Луганску. Это следует из информации силовых структур, которую передают РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
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