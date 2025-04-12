Путин дал наставление космонавтам

Президент России Владимир Путин поздравил космонавтов и всех работников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики, сообщили в Кремле. В своем обращении российский лидер дал наставление космонавтам.
«Поздравляю вас с Днем космонавтики — с праздником, объединяющим все поколения граждан страны... И чтобы занимать лидерские позиции, обеспечивать достижение национальных целей развития, важно постоянно двигаться вперед, совместно с бизнесом, наукой, исследовательскими центрами...» — написал Путин в письме, опубликованном на сайте Кремля.
Глава государства упомянул о сложных задачах по укреплению научно-технического потенциала, совершенствованию производственной базы и наземной инфраструктуры, а также о разработке новых технологий для изучения космоса. Путин выразил уверенность в том, что ракетно-космическая отрасль станет одним из локомотивов роста национальной экономики.
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