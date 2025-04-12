Лера Кудрявцева закатила истерику из-за похорон Паши Техника

Телеведущая Лера Кудрявцева выразила возмущение общественным вниманием, которое уделяется похоронам рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев). По ее словам, масштабы прощания с рэпером несоразмерны его деятельности и влиянию на общество.
«А похороны Паши Техника? Это что? Это что такое? Народных так не хоронили, великих так не провожали! А наркомана (пусть он трижды прекрасный и добрый человек) провожают как гения!» — написала Кудрявцева в своем telegram-канале.
Телеведущая также раскритиковала СМИ за чрезмерное освещение смерти Техника и подняла вопросы о моральных ориентирах, которые предлагаются современному обществу. Она задается вопросом о том, какие примеры подаются молодому поколению.
Ранее, 11 апреля, в столице состоялись похороны известного рэпера Паши Техника. Церемония прошла на Николо-Архангельском кладбище Москвы. Техник ушел из жизни 4 апреля в одной из больниц на Пхукете, предположительно, в результате осложнений вызванных легочной инфекцией.
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