Лера Кудрявцева закатила истерику из-за похорон Паши Техника

Леру Кудрявцеву возмутил ажиотаж вокруг похорон Паши Техника
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кудрявцева возмутилась ажиотажу вокруг похорон Паши Техника
Кудрявцева возмутилась ажиотажу вокруг похорон Паши Техника Фото:
новость из сюжета
Похороны Паши Техника

Телеведущая Лера Кудрявцева выразила возмущение общественным вниманием, которое уделяется похоронам рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев). По ее словам, масштабы прощания с рэпером несоразмерны его деятельности и влиянию на общество.

«А похороны Паши Техника? Это что? Это что такое? Народных так не хоронили, великих так не провожали! А наркомана (пусть он трижды прекрасный и добрый человек) провожают как гения!» — написала Кудрявцева в своем telegram-канале.

Телеведущая также раскритиковала СМИ за чрезмерное освещение смерти Техника и подняла вопросы о моральных ориентирах, которые предлагаются современному обществу. Она задается вопросом о том, какие примеры подаются молодому поколению.

Ранее, 11 апреля, в столице состоялись похороны известного рэпера Паши Техника. Церемония прошла на Николо-Архангельском кладбище Москвы. Техник ушел из жизни 4 апреля в одной из больниц на Пхукете, предположительно, в результате осложнений вызванных легочной инфекцией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Телеведущая Лера Кудрявцева выразила возмущение общественным вниманием, которое уделяется похоронам рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев). По ее словам, масштабы прощания с рэпером несоразмерны его деятельности и влиянию на общество. «А похороны Паши Техника? Это что? Это что такое? Народных так не хоронили, великих так не провожали! А наркомана (пусть он трижды прекрасный и добрый человек) провожают как гения!» — написала Кудрявцева в своем telegram-канале. Телеведущая также раскритиковала СМИ за чрезмерное освещение смерти Техника и подняла вопросы о моральных ориентирах, которые предлагаются современному обществу. Она задается вопросом о том, какие примеры подаются молодому поколению. Ранее, 11 апреля, в столице состоялись похороны известного рэпера Паши Техника. Церемония прошла на Николо-Архангельском кладбище Москвы. Техник ушел из жизни 4 апреля в одной из больниц на Пхукете, предположительно, в результате осложнений вызванных легочной инфекцией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...