В Москве в храме Петра и Павла в Лефортово прошла церемония прощания с рэпером Пашей Техником (настоящая фамилия Ивлев). На ней собрались поклонники и близкие люди музыканта. Фанаты даже перекрыли дорогу возле храма, очередь из желающих пороситься с артистом растянулась до станции метро Лефортово. Также некоторые поклонники на церемонии пели гимн России, лезли через заборы, чтобы попрощаться с рэпером, а полицейские были вынуждены задерживать нарушителей порядка и сажать их в автозак. Как прошло прощание с Пашей Техником — в фоторепортаже URA.RU.
Музыкант скончался в Таиланде 5 апреля в возрасте 40 лет. Об этом сообщила его бывшая супруга Ева Карицкая. Артист ушел из жизни после того, как впал в кому из-за серьезных проблем со здоровьем. Техник боролся с наркотической и алкогольной зависимостями, из-за которых ему неоднократно приходилось проходить курс реабилитации. Несмотря на нахождение в рехабе и попытки вылечиться, он периодически возвращался к употреблению запрещенных веществ. На церемонии прощания фанаты рэпера рассказали, что, несмотря на подобный образ жизни, он был искренним, добрым и открытым человеком. Он вдохновлял людей, им восхищались и любили.
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