У курганского пенсионера нашли дома гранаты

У 70-летнего жителя Целинного округа Курганской области силовики изъяли гранаты и взрыватель. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
«В одном из сел Целинного округа по месту проживания 70-летнего ранее судимого гражданина обнаружено незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы. У мужчины изъяты две штатные ручные осколочные гранаты РГД-5 и РГ-42, штатный взрыватель УЗРГМ-2 ручных гранат, а также незаконно хранящееся ружье», — сообщили в УМВД.
Сотрудникам Центра по противодействию экстремизму пенсионер сказал, что привез все эти предметы из другого региона. За незаконное хранение боеприпасов и оружия он может лишиться свободы на срок до пяти лет. Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
Ранее в Кетовском округе 64-летний мужчина был обвинен в незаконном приобретении взрывчатки и изготовлении боеприпасов. Он также может лишиться свободы.
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