11 апреля 2025

У курганского пенсионера нашли дома гранаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Экспертиза показала, что гранаты были изготовлены промышленным способом
Экспертиза показала, что гранаты были изготовлены промышленным способом Фото:

У 70-летнего жителя Целинного округа Курганской области силовики изъяли гранаты и взрыватель. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

«В одном из сел Целинного округа по месту проживания 70-летнего ранее судимого гражданина обнаружено незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы. У мужчины изъяты две штатные ручные осколочные гранаты РГД-5 и РГ-42, штатный взрыватель УЗРГМ-2 ручных гранат, а также незаконно хранящееся ружье», — сообщили в УМВД.

Сотрудникам Центра по противодействию экстремизму пенсионер сказал, что привез все эти предметы из другого региона. За незаконное хранение боеприпасов и оружия он может лишиться свободы на срок до пяти лет. Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Кетовском округе 64-летний мужчина был обвинен в незаконном приобретении взрывчатки и изготовлении боеприпасов. Он также может лишиться свободы.

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У 70-летнего жителя Целинного округа Курганской области силовики изъяли гранаты и взрыватель. Об этом сообщает пресс-служба полиции. «В одном из сел Целинного округа по месту проживания 70-летнего ранее судимого гражданина обнаружено незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы. У мужчины изъяты две штатные ручные осколочные гранаты РГД-5 и РГ-42, штатный взрыватель УЗРГМ-2 ручных гранат, а также незаконно хранящееся ружье», — сообщили в УМВД. Сотрудникам Центра по противодействию экстремизму пенсионер сказал, что привез все эти предметы из другого региона. За незаконное хранение боеприпасов и оружия он может лишиться свободы на срок до пяти лет. Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ранее в Кетовском округе 64-летний мужчина был обвинен в незаконном приобретении взрывчатки и изготовлении боеприпасов. Он также может лишиться свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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