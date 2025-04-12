Спецпосланника США отправили к священнику перед встречей с Путиным

Спецпосланника президента США Стива Уиткоффа отправили к священнику в синагогу перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщают СМИ.
«Сначала (Уиткоффа, — прим. URA.RU) „окунули“ в Исаакиевский собор, а потом, учитывая национальность, погрузили в большой разговор с главным раввином Петербурга в Большой хоральной синагоге», — пишет argumenti.ru. Там спецпосланнику в качестве подарка к еврейскому празднику Песах дали лепешку и вино. Отмечается, что ранее с Песаха началось освобождение еврейского народа — в издании сравнили это событие с возможным избавлением США от Европы.
После этого Уиткофф встретился с Путиным. В течение четырех часов они обсуждали вопросы отношений двух стран и, в частности, урегулирование конфликта на Украине.
Ранее Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Глава государства отметил, что этот праздник напоминает о важных событиях в истории еврейского народа: об избавлении от рабства и обретении свободы, а также о том, что он символизирует торжество добра и справедливости.
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