Спецпосланника США отправили к священнику перед встречей с Путиным

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Уиткоффа отправили в синагогу перед встречей с президентом РФ
Уиткоффа отправили в синагогу перед встречей с президентом РФ Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Спецпосланника президента США Стива Уиткоффа отправили к священнику в синагогу перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщают СМИ.

«Сначала (Уиткоффа, — прим. URA.RU) „окунули“ в Исаакиевский собор, а потом, учитывая национальность, погрузили в большой разговор с главным раввином Петербурга в Большой хоральной синагоге», — пишет argumenti.ru. Там спецпосланнику в качестве подарка к еврейскому празднику Песах дали лепешку и вино. Отмечается, что ранее с Песаха началось освобождение еврейского народа — в издании сравнили это событие с возможным избавлением США от Европы.

После этого Уиткофф встретился с Путиным. В течение четырех часов они обсуждали вопросы отношений двух стран и, в частности, урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Глава государства отметил, что этот праздник напоминает о важных событиях в истории еврейского народа: об избавлении от рабства и обретении свободы, а также о том, что он символизирует торжество добра и справедливости.

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Спецпосланника президента США Стива Уиткоффа отправили к священнику в синагогу перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщают СМИ. «Сначала (Уиткоффа, — прим. URA.RU) „окунули“ в Исаакиевский собор, а потом, учитывая национальность, погрузили в большой разговор с главным раввином Петербурга в Большой хоральной синагоге», — пишет argumenti.ru. Там спецпосланнику в качестве подарка к еврейскому празднику Песах дали лепешку и вино. Отмечается, что ранее с Песаха началось освобождение еврейского народа — в издании сравнили это событие с возможным избавлением США от Европы. После этого Уиткофф встретился с Путиным. В течение четырех часов они обсуждали вопросы отношений двух стран и, в частности, урегулирование конфликта на Украине. Ранее Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Глава государства отметил, что этот праздник напоминает о важных событиях в истории еврейского народа: об избавлении от рабства и обретении свободы, а также о том, что он символизирует торжество добра и справедливости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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