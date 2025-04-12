Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник раскритиковал идею спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога. Последний предложил разделить Украину по аналогии с Берлином после второй мировой войны. Мирошник уверен, что подобная инициатива несет риски новой эскалации, однако уже на иной стадии.
«Сохранение там зоны милитаризации, формирование радикально настроенных элементов — это один из вариантов заморозки, который через какое-то время может быть реализован через новый уровень эскалации», — заявил Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live». Он также добавил, что сохранение влияния на данной территории, включая военное присутствие, без создания демилитаризованной зоны, вызывает серьезные опасения на ближайшее будущее.
Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима отметил, что таким образом Киев может взять передышку. А затем, проанализировав положение, вновь обострить конфликт.
Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог предложил возможный план разделения Украины в рамках мирного соглашения, сравнив его с разделением Берлина после Второй мировой войны. По его словам, в различных частях страны могут быть размещены войска Великобритании, Франции и России, об этом писала газета The Times. Позже Келлог заявил, что журналисты неверно интерпретировали его слова.
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