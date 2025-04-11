11 апреля 2025

Половодье-2025: в Кургане за сутки вырос уровень воды в Тоболе. Инфографика

В Кургане вода в Тоболе поднялась на 15 сантиметров и продолжит прибывать
© Служба новостей «URA.RU»
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Вода в Тоболе, по данным МЧС, продолжит прибывать в ближайшие 1-3 дня
Вода в Тоболе, по данным МЧС, продолжит прибывать в ближайшие 1-3 дня Фото:
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Половодье-2025 в Курганской области

В Кургане уровень воды в Тоболе за минувшие сутки поднялся на 15 сантиметров. Такие данные приводит на 12 апреля Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Вода в Тоболе у Кургана поднялась на 15 сантиметров, на 12 апреля уровень воды составляет 414 сантиметров. У села Звериноголовское уровень воды в Тоболе снизился на девять сантиметров», — сообщается на сайте Курганского ЦГМС.

Снижение на три сантиметра отмечено также на реке Уй у села Усть-Уйское и на реке Исеть у села Мехонское. В Катайске, Далматове и Шадринске уровень Исети прибывает.

«На реке Исеть выше села Мехонское возможны колебания уровня под влиянием расположенного выше водохранилища. На остальных створах продолжится спад весеннего половодья. Угрозы подтопления жилых домов нет. На реке Тобол у Кургана в ближайшие дни сохранится рост уровня воды», — сообщается на сайте ГУ МЧС России по Курганской области.

Днем ранее в регионе наблюдался небольшой подъем воды в реках. В Тоболе уровень вырос на 10 сантиметров. Прибавилось воды на Исети в Катайске и Далматово. В остальных вода шла на спад.

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В Кургане уровень воды в Тоболе за минувшие сутки поднялся на 15 сантиметров. Такие данные приводит на 12 апреля Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Вода в Тоболе у Кургана поднялась на 15 сантиметров, на 12 апреля уровень воды составляет 414 сантиметров. У села Звериноголовское уровень воды в Тоболе снизился на девять сантиметров», — сообщается на сайте Курганского ЦГМС. Снижение на три сантиметра отмечено также на реке Уй у села Усть-Уйское и на реке Исеть у села Мехонское. В Катайске, Далматове и Шадринске уровень Исети прибывает. «На реке Исеть выше села Мехонское возможны колебания уровня под влиянием расположенного выше водохранилища. На остальных створах продолжится спад весеннего половодья. Угрозы подтопления жилых домов нет. На реке Тобол у Кургана в ближайшие дни сохранится рост уровня воды», — сообщается на сайте ГУ МЧС России по Курганской области. Днем ранее в регионе наблюдался небольшой подъем воды в реках. В Тоболе уровень вырос на 10 сантиметров. Прибавилось воды на Исети в Катайске и Далматово. В остальных вода шла на спад.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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