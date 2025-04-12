Лукашенко предостерег Зеленского от вступления в ЕС

Лукашенко: Украине в Евросоюзе делать нечего
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Украине не надо вступать в ЕС, считает Лукашенко
Украине не надо вступать в ЕС, считает Лукашенко Фото:

Украине не нужно вступать в Евросоюз (ЕС), поскольку это обрушит ее экономику. Такую позицию озвучил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он считает, что Украине в ЕС «делать нечего». 

«Куда Украина лезет? Это сиюминутное увлечение неопытного человека. Хороший человек Володя Зеленский, но неопытный <...> Украине в Евросоюзе делать нечего», — заявил Лукашенко во время республиканского субботника. Его слова передает издание БЕЛТА. 

Лукашенко также отметил, что Зеленский хоть и хороший человек, но опыта у него недостаточно. И ему необходимо это признать. Глава Беларуси выразил мнение, что вступление Украины в ЕС в нынешних непростых обстоятельствах неминуемо приведет к краху экономики этой страны и поставит под угрозу факт ее существования. Лукашенко считает, что Украина может остаться без промышленности и сельского хозяйства. 

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Украине не нужно вступать в Евросоюз (ЕС), поскольку это обрушит ее экономику. Такую позицию озвучил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он считает, что Украине в ЕС «делать нечего».  «Куда Украина лезет? Это сиюминутное увлечение неопытного человека. Хороший человек Володя Зеленский, но неопытный <...> Украине в Евросоюзе делать нечего», — заявил Лукашенко во время республиканского субботника. Его слова передает издание БЕЛТА.  Лукашенко также отметил, что Зеленский хоть и хороший человек, но опыта у него недостаточно. И ему необходимо это признать. Глава Беларуси выразил мнение, что вступление Украины в ЕС в нынешних непростых обстоятельствах неминуемо приведет к краху экономики этой страны и поставит под угрозу факт ее существования. Лукашенко считает, что Украина может остаться без промышленности и сельского хозяйства. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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