Когда пенсионеры получат майские пенсии

Из-за большого количества праздников в мае перенесут сроки выплаты пенсий
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После 12 мая выплаты возобновятся по обычному графику
После 12 мая выплаты возобновятся по обычному графику Фото:

В мае 2025 года сроки выплаты пенсий россиянам будут изменены из-за большого количества праздничных дней. Например, если пенсионер обычно получает выплату с 1 по 5 число месяца, то в этом году пенсию начислят досрочно — 29 или 30 апреля, либо с 5 по 7 мая.

«Если обычно пенсионер получает выплату с 1 по 5 число, то его пенсию начислят 29—30 апреля или 5—7 мая», — говорится в сообщении Mail.ru. Для тех же, чья обычная дата выплаты приходится на 6—8 мая, выплаты произведут в эти же дни. Однако из-за того, что 8 мая является нерабочим днем, дату выплаты могут перенести. Если пенсионер обычно получает деньги с 9 по 11 мая, то в этот раз ее начислят 5-7 мая. После окончания праздничных дней, начиная с 12 мая, выплаты пенсий вернутся к стандартному графику.

Ранее URA.RU сообщало, что с 1 мая 2025 года для россиян, достигших 80 лет или получивших первую группу инвалидности, будет увеличена фиксированная выплата к пенсии — ее размер вырастет вдвое и составит 17 815,40 рубля. Средний размер назначенных пенсий в России в феврале 2025 года достиг 23 229 рублей, что выше показателей прошлого года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В мае 2025 года сроки выплаты пенсий россиянам будут изменены из-за большого количества праздничных дней. Например, если пенсионер обычно получает выплату с 1 по 5 число месяца, то в этом году пенсию начислят досрочно — 29 или 30 апреля, либо с 5 по 7 мая. «Если обычно пенсионер получает выплату с 1 по 5 число, то его пенсию начислят 29—30 апреля или 5—7 мая», — говорится в сообщении Mail.ru. Для тех же, чья обычная дата выплаты приходится на 6—8 мая, выплаты произведут в эти же дни. Однако из-за того, что 8 мая является нерабочим днем, дату выплаты могут перенести. Если пенсионер обычно получает деньги с 9 по 11 мая, то в этот раз ее начислят 5-7 мая. После окончания праздничных дней, начиная с 12 мая, выплаты пенсий вернутся к стандартному графику. Ранее URA.RU сообщало, что с 1 мая 2025 года для россиян, достигших 80 лет или получивших первую группу инвалидности, будет увеличена фиксированная выплата к пенсии — ее размер вырастет вдвое и составит 17 815,40 рубля. Средний размер назначенных пенсий в России в феврале 2025 года достиг 23 229 рублей, что выше показателей прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...