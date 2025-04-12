Лавров заподозрил Зеленского в шизофрении из-за одного его заявления

Лавров: заявление Зеленского о миротворцах на Украине шизофреническое
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Лавров принимает участие в Анталийском дипломатическом форуме
Лавров принимает участие в Анталийском дипломатическом форуме Фото:

Заявление президента Украины Владимира Зеленского, касающееся присутствия миротворческих сил и иностранных военных на территории Украины, указывает на шизофрению главы киевского режима. Об этом сообщает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Такое заявление он сделал в ходе своего выступления на полях Анталийского дипломатического форума.

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского, касающееся присутствия миротворческих сил и иностранных военных на территории Украины, указывает на шизофрению главы киевского режима. Об этом сообщает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Такое заявление он сделал в ходе своего выступления на полях Анталийского дипломатического форума.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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