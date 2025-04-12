Лавров принимает участие в Анталийском дипломатическом форуме
Заявление президента Украины Владимира Зеленского, касающееся присутствия миротворческих сил и иностранных военных на территории Украины, указывает на шизофрению главы киевского режима. Об этом сообщает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Такое заявление он сделал в ходе своего выступления на полях Анталийского дипломатического форума.
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