Власти города ХМАО возьмутся за качество питьевой воды

В Мегионе (ХМАО) в 2025 году запланирован комплекс работ по улучшению качества питьевой воды. Об этом власти города сообщили в соцсети.
«В Мегионе и Высоком планируется комплекс работ по улучшению качества питьевой воды. Все работы будут разбиты на два этапа», — сообщила мэрия в своем telegram-канале.
В первую очередь будет повышаться эффективность фильтрации воды, а затем — налаживание системы водоснабжения. Запланирована замена изношенных металлических труб на полипропиленовые и промывка системы. Также будет установлена система озонирование воды, то есть обеззараживание ультрафиолетовыми установками.
Качество питьевой воды — одна из ключевых проблем в городе. О ней в ходе своего визита по муниципалитетам сообщал глава округа Руслан Кухарук.
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