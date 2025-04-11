11 апреля 2025

Власти города ХМАО возьмутся за качество питьевой воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятия по модернизации системы водоочистки запланированы на 2025 года
Мероприятия по модернизации системы водоочистки запланированы на 2025 года Фото:

В Мегионе (ХМАО) в 2025 году запланирован комплекс работ по улучшению качества питьевой воды. Об этом власти города сообщили в соцсети.

«В Мегионе и Высоком планируется комплекс работ по улучшению качества питьевой воды. Все работы будут разбиты на два этапа», — сообщила мэрия в своем telegram-канале.

В первую очередь будет повышаться эффективность фильтрации воды, а затем — налаживание системы водоснабжения. Запланирована замена изношенных металлических труб на полипропиленовые и промывка системы. Также будет установлена система озонирование воды, то есть обеззараживание ультрафиолетовыми установками.

Качество питьевой воды — одна из ключевых проблем в городе. О ней в ходе своего визита по муниципалитетам сообщал глава округа Руслан Кухарук.

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В Мегионе (ХМАО) в 2025 году запланирован комплекс работ по улучшению качества питьевой воды. Об этом власти города сообщили в соцсети. «В Мегионе и Высоком планируется комплекс работ по улучшению качества питьевой воды. Все работы будут разбиты на два этапа», — сообщила мэрия в своем telegram-канале. В первую очередь будет повышаться эффективность фильтрации воды, а затем — налаживание системы водоснабжения. Запланирована замена изношенных металлических труб на полипропиленовые и промывка системы. Также будет установлена система озонирование воды, то есть обеззараживание ультрафиолетовыми установками. Качество питьевой воды — одна из ключевых проблем в городе. О ней в ходе своего визита по муниципалитетам сообщал глава округа Руслан Кухарук.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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