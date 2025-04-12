Актер из фильмов «Цой» и «Пророк» попал в реанимацию с ножевым ранением

Актер из фильмов «Цой» и «Пророк» Илья Дель попал в отделение реанимации с ножевым ранением. По предварительной информации, их нанесла актриса Александра Дроздова во время семейной ссоры, сообщают telegram-каналы.
«40-летнего актера доставили в Мариинскую больницу в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении telegram-канала 78 НОВОСТИ. Дроздова же находится в отделе полиции. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
По информации в СМИ, в театре имени Ленсовета, сегодня должен был состояться спектакль «Театральный роман», где играет Дель. Из-за случившегося постановку пришлось отменить.
Корреспондент URA.RU связался с театром имени Ленсовета, чтобы выяснить детали происшествия. Там заявили, что никаких комментариев на эту тему не дают.
Илья Дель родился в Липецке 3 апреля 1985 года. С юных лет принимал участие в спектаклях своего отца Владимира Деля. Актерскому мастерству учился в РАТИ и СПбГАТИ. Играл в Малом драматическом театре, театре «На Литейном» и Александринском театре. Три года назад стал актером в театре имени Ленсовета. Помимо участия в спектаклях, играл и в кино: в фильмах «Цой», «Пророк» и «Северный полюс».
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