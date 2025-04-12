Польша строит оборонные сооружения на границе с Россией

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Польша завершает строительство первых линий обороны на границе с Россией
Польша завершает строительство первых линий обороны на границе с Россией Фото:

Польша строит оборонные сооружения на границе с Россией и Беларусью. Об этом пишут telegram-каналы.

«В Польше заканчивают возведение первых линий обороны на границе с РФ», — сказано в сообщении telegram-канала DW Главное. Строительство ведется в рамках проекта «Восточный щит», согласно которому границы государства будут защищены от нападения.

Стоимость военной инициативы оценивается в два миллиарда евро. Согласно проекту, таким образом будут защищены 200 километров границы Польши с Калининградской областью и 420 с Республикой Беларусь. На участках предполагается разместить не только оборонные сооружения, но и системы мониторинга, провести установку противопехотных мин, а также подвести необходимую инфраструктуру: дороги и мосты.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что конфликт с Россией может произойти в ближайшие три-четыре года. В связи с этим польское правительство планирует расширить состав армии, увеличив ее до 500 тысяч военнослужащих. В рамках этого также предусмотрено, в частности, введение программы добровольной военной подготовки как для мужчин, так и для женщин.

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Польша строит оборонные сооружения на границе с Россией и Беларусью. Об этом пишут telegram-каналы. «В Польше заканчивают возведение первых линий обороны на границе с РФ», — сказано в сообщении telegram-канала DW Главное. Строительство ведется в рамках проекта «Восточный щит», согласно которому границы государства будут защищены от нападения. Стоимость военной инициативы оценивается в два миллиарда евро. Согласно проекту, таким образом будут защищены 200 километров границы Польши с Калининградской областью и 420 с Республикой Беларусь. На участках предполагается разместить не только оборонные сооружения, но и системы мониторинга, провести установку противопехотных мин, а также подвести необходимую инфраструктуру: дороги и мосты. Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что конфликт с Россией может произойти в ближайшие три-четыре года. В связи с этим польское правительство планирует расширить состав армии, увеличив ее до 500 тысяч военнослужащих. В рамках этого также предусмотрено, в частности, введение программы добровольной военной подготовки как для мужчин, так и для женщин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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