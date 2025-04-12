В Польше прошли протесты из-за «русского лица» Туска

Лицо премьер-министра Польши Дональда Туска стало объектом обсуждения на протестах в Варшаве. Они были организованы крупнейшей оппозиционной партией в стране «Право и справедливость».
«Поляк выбирает поляка, а лицо Туска наполовину прусское, а наполовину русское», — сказано на одном из плакатов участника процессии. Информацию об этом передают РИА Новости.
Само же мероприятие организовано в преддверии выборов президента Польши. Первый тур которых начнется совсем скоро — 18 апреля.
Ранее стало известно, что в Польше строят линии обороны на границе с Россией. Сделано это в рамках проекта «Восточный щит», в результате которого планируется защитить 200 километров границы Польши с Калининградской областью и 420 с Республикой Беларусь.
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