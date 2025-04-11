Прокуратура проверит дорогу, на которую челябинская пенсионерка пустила гараж

Прокуратура заинтересовалась информацией об отсутствии дороги в частном секторе Копейска Челябинской области. Для того, чтобы залатать ямы, местной пенсионерке пришлось разобрать гараж на кирпичи. Об этом URA.RU сообщили в надзорном ведомстве.
«Прокуратура проверит исполнение требований федерального законодательства при осуществлении дорожной деятельности и даст оценку качеству содержания автомобильных дорог. По результатам проверки при выявлении нарушений закона будут приняты меры реагирования», — рассказали в прокуратуре Челябинской области.
Как URA.RU писало ранее, пожилая женщина, устав от бездействия местных властей, самостоятельно приступила к ремонту дороги. Она разобрала строение и использовала кирпичи для заделывания ям на дороге.
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