«Пропаганда разврата и сексуальной раскрепощенности»: депутат Милонов высказался о шоу «Беременна в 16»

Сомнительное шоу «Беременна в 16» не несет в себе никакого здравого смысла, а уж тем более, не способствует повышению демографии. Об этом в беседе с URA.RU заявил депутат, заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
«Речь идет о сексуальной развращенности, безответственных отношениях с 16 лет. Это шоу не приводит к демографическим изменениям. Передача пытается прикрываться, но все равно идет пропаганда разврата. Это франшиза, которая пришла к нам с Украины», — говорит собеседник агентства.
Беременность в 16 лет не может быть желанной и осознанной. Она должна быть прогнозируемой и в браке, что в подростковом возрасте невозможно, убежден чиновник. Речь о запрете этого телевизионного проекта ведется уже давно, но пока никаких подвижек нет.
«Если мы хотим запретить такие передачи, нужно действовать в контексте возраста согласия, чтобы он был вместе с возрастом совершеннолетия. Сегодня он у нас наступает с 16 лет. Поэтому сейчас таких жестких законодательных рычагов для запрета нет», — объясняет Милонов.
Депутат считает, что в этом случае не поможет ничего: ни активисты, ни какие-то другие массовые претензии относительного этого шоу. У проекта хороший рейтинг, поэтому продюсеров все устраивает. «К сожалению, нашим акулам шоу-бизнеса плевать на мам, общественников и людей. Им не плевать только на деньги. Для них единственный критерий этого шоу — рейтинг».
В свое время Виталий Милонов пытался добиться запрета скандального реалити-шоу «Дом-2», который «рвал» все рейтинги. С этой инициативой он обращался даже к бывшему президенту Дмитрию Медведеву. Однако шоу только спустя несколько лет убрали с центрального канала.
В каждом выпуске шоу «Беременна в 16» рассказывается о жизни одной девушки, которая находится между 4 и 9 месяцем беременности. Кроме того, каждый эпизод также захватывает несколько месяцев жизни новорожденного.
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