Трамп продлил антироссийские санкции, введенные Байденом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал официальный документ, продлевающий на один год санкции в отношении России, введенные экс-лидером Штатов Джо Байденом. Об этом сообщается в Федеральном реестре США.
Администрация Байдена обнародовала указ 15 апреля 2021 года, который впоследствии был неоднократно расширен и продлен. В его рамках правительство США наложило санкции на ряд российских физических и юридических лиц, которые, по мнению Штатов, могут быть вовлечены в проведение кибератак.
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