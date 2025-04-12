Трамп продлил антироссийские санкции, введенные Байденом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп подписал документ, продлевающий санкции Байдена в отношении РФ
Трамп подписал документ, продлевающий санкции Байдена в отношении РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал официальный документ, продлевающий на один год санкции в отношении России, введенные экс-лидером Штатов Джо Байденом. Об этом сообщается в Федеральном реестре США.

Администрация Байдена обнародовала указ 15 апреля 2021 года, который впоследствии был неоднократно расширен и продлен. В его рамках правительство США наложило санкции на ряд российских физических и юридических лиц, которые, по мнению Штатов, могут быть вовлечены в проведение кибератак.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал официальный документ, продлевающий на один год санкции в отношении России, введенные экс-лидером Штатов Джо Байденом. Об этом сообщается в Федеральном реестре США. Администрация Байдена обнародовала указ 15 апреля 2021 года, который впоследствии был неоднократно расширен и продлен. В его рамках правительство США наложило санкции на ряд российских физических и юридических лиц, которые, по мнению Штатов, могут быть вовлечены в проведение кибератак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...