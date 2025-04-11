Жители Заозерного района в Кургане жалуются на свалки, оставшиеся после сноса гаражей в первом и третьем микрорайонах. Гаражи убрали три года назад, но мусор так и не вывезли. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Все в зарослях, в стеклах, в мусоре, множество старых шин. Ни разу муниципальной службой за последние два года не проводилась уборка территории», — сообщают подписчики telegram-канала «Зазик». Жильцы пытались убирать мусор сами, но справиться с объемами невозможно. Они считают, что на этом месте давно мог бы быть сквер.
Отмечается, что похожая ситуация в первом микрорайоне — за школой номер 26. Там гаражи снесли в прошлом году, но участок по-прежнему в зарослях и мусоре.
Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Кургана. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что администрация Кургана планирует снести 81 самовольный гараж, так как они находятся на непредназначенных для этого участках. У владельцев нет правоустанавливающих документов.
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