Чешский хоккеист Гашек пожаловался на угрозы Медведева

Чешский хоккеист Доминик Гашек отреагировал на пост в соцсетях зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. По словам спортсмена, российский политик публично угрожает ему убийством.
«Очевидно, что этот человек публично угрожает мне убийством. Я потрясен, что наше Министерство внутренних дел не реагирует на эти заявления», — приводит слова Гашека sport24.
Ранее Дмитрий Медведев написал: «Ждем суицида безумного чеха Гашека». Такими словами он прокомментировал рекорд россиянина Александра Овечкина по голам в НХЛ. Гашек занимает активную антироссийскую позицию. Например, он заявил, что дед Уэйна Гретцки не был русским, хотя сам хоккеист говорил об обратном.
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