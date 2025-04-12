Чешский хоккеист Гашек пожаловался на угрозы Медведева

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Медведев заявлял, что Гашек не сможет спокойно пережить рекорд Овечкина
Медведев заявлял, что Гашек не сможет спокойно пережить рекорд Овечкина Фото:
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Чешский хоккеист Доминик Гашек отреагировал на пост в соцсетях зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. По словам спортсмена, российский политик публично угрожает ему убийством. 

«Очевидно, что этот человек публично угрожает мне убийством. Я потрясен, что наше Министерство внутренних дел не реагирует на эти заявления», — приводит слова Гашека sport24

Ранее Дмитрий Медведев написал: «Ждем суицида безумного чеха Гашека». Такими словами он прокомментировал рекорд россиянина Александра Овечкина по голам в НХЛ. Гашек занимает активную антироссийскую позицию. Например, он заявил, что дед Уэйна Гретцки не был русским, хотя сам хоккеист говорил об обратном. 

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Чешский хоккеист Доминик Гашек отреагировал на пост в соцсетях зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. По словам спортсмена, российский политик публично угрожает ему убийством.  «Очевидно, что этот человек публично угрожает мне убийством. Я потрясен, что наше Министерство внутренних дел не реагирует на эти заявления», — приводит слова Гашека sport24.  Ранее Дмитрий Медведев написал: «Ждем суицида безумного чеха Гашека». Такими словами он прокомментировал рекорд россиянина Александра Овечкина по голам в НХЛ. Гашек занимает активную антироссийскую позицию. Например, он заявил, что дед Уэйна Гретцки не был русским, хотя сам хоккеист говорил об обратном. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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