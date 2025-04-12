До того, как огонь заполонил одну из квартир в доме по улице Промышленной, 9 в Ханты-Мансийске, всех соседей испугал громкий хлопок. Взрыв полностью уничтожил жилое помещение. Сейчас 35 человек эвакуированы и минимум четверо ранены.
«На Промышленной, 9 прозвучал хлопок. Взрыв фактически полностью уничтожил жилое помещение… По сообщениям СМИ, из дома эвакуировали 35 человек. Как минимум четверо получили увечья», — пишет «Вестник Сургутского района».
По их данным, под завалами может находится пожилая женщина. На место выехали все службы быстрого реагирования.
Ранее URA.RU писало, что вечером в Ханты-Мансийске произошло возгорание в здании по улице Промышленной, 9. Очевидцы сообщают, что огонь на первом этаже деформировал все конструкции дома и бьется на улицу.
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