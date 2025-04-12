В Прикамье школьники испортили звезду и сломали плитку у Вечного огня. Фото

13 апреля 2025 в 00:32 Размер текста - 17 +

За шалость детей у мемориала поплатятся их родители (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники полиции установили личности малолетних хулиганов, разбивших плитку у Вечного огня в Осе (Пермский край). Окружная мэрия призвала всех родителей провести воспитательные беседы со своими детьми. «К сожалению, уже были зафиксированы факты вандализма: хулиганы испортили звезду и сломали плитку. <…> Вечный огонь — священное место, которое требует бережного отношения от каждого из нас. Уважаемые родители, призываем вас поговорить с вашими детьми о важности уважения к памятникам и традициям нашей страны», — написано в telegram-канале администрации. По данным правоохранителей, нарушителями оказались мальчишки возраста семи и восьми лет. В муниципалитете объяснили, что Вечный огонь зажгли в День защитника Отечества. Ранее URA.RU рассказывало о двух юных школьницах, затушивших снежками Вечный огонь в Березниках. Тогда случившимся заинтересовались следователи. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения telegram-канал мэрии Осинского округа Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники полиции установили личности малолетних хулиганов, разбивших плитку у Вечного огня в Осе (Пермский край). Окружная мэрия призвала всех родителей провести воспитательные беседы со своими детьми. «К сожалению, уже были зафиксированы факты вандализма: хулиганы испортили звезду и сломали плитку. <…> Вечный огонь — священное место, которое требует бережного отношения от каждого из нас. Уважаемые родители, призываем вас поговорить с вашими детьми о важности уважения к памятникам и традициям нашей страны», — написано в telegram-канале администрации. По данным правоохранителей, нарушителями оказались мальчишки возраста семи и восьми лет. В муниципалитете объяснили, что Вечный огонь зажгли в День защитника Отечества. Ранее URA.RU рассказывало о двух юных школьницах, затушивших снежками Вечный огонь в Березниках. Тогда случившимся заинтересовались следователи.