Сотрудники полиции установили личности малолетних хулиганов, разбивших плитку у Вечного огня в Осе (Пермский край). Окружная мэрия призвала всех родителей провести воспитательные беседы со своими детьми.
«К сожалению, уже были зафиксированы факты вандализма: хулиганы испортили звезду и сломали плитку. <…> Вечный огонь — священное место, которое требует бережного отношения от каждого из нас. Уважаемые родители, призываем вас поговорить с вашими детьми о важности уважения к памятникам и традициям нашей страны», — написано в telegram-канале администрации.
По данным правоохранителей, нарушителями оказались мальчишки возраста семи и восьми лет. В муниципалитете объяснили, что Вечный огонь зажгли в День защитника Отечества.
Ранее URA.RU рассказывало о двух юных школьницах, затушивших снежками Вечный огонь в Березниках. Тогда случившимся заинтересовались следователи.
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