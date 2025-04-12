12 апреля 2025
11 апреля 2025

В Прикамье школьники испортили звезду и сломали плитку у Вечного огня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Суетин Вадим. Принимал добровольцем участие в военных действиях на Донбасе. Курган, вечный огонь, суетин вадим
За шалость детей у мемориала поплатятся их родители (архивное фото) Фото:

Сотрудники полиции установили личности малолетних хулиганов, разбивших плитку у Вечного огня в Осе (Пермский край). Окружная мэрия призвала всех родителей провести воспитательные беседы со своими детьми.

«К сожалению, уже были зафиксированы факты вандализма: хулиганы испортили звезду и сломали плитку. <…> Вечный огонь — священное место, которое требует бережного отношения от каждого из нас. Уважаемые родители, призываем вас поговорить с вашими детьми о важности уважения к памятникам и традициям нашей страны», — написано в telegram-канале администрации.

По данным правоохранителей, нарушителями оказались мальчишки возраста семи и восьми лет. В муниципалитете объяснили, что Вечный огонь зажгли в День защитника Отечества.

Ранее URA.RU рассказывало о двух юных школьницах, затушивших снежками Вечный огонь в Березниках. Тогда случившимся заинтересовались следователи.

https://t.me/admosa59/11086
Инцидент попал на камеру видеонаблюдения

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Сотрудники полиции установили личности малолетних хулиганов, разбивших плитку у Вечного огня в Осе (Пермский край). Окружная мэрия призвала всех родителей провести воспитательные беседы со своими детьми. «К сожалению, уже были зафиксированы факты вандализма: хулиганы испортили звезду и сломали плитку. <…> Вечный огонь — священное место, которое требует бережного отношения от каждого из нас. Уважаемые родители, призываем вас поговорить с вашими детьми о важности уважения к памятникам и традициям нашей страны», — написано в telegram-канале администрации. По данным правоохранителей, нарушителями оказались мальчишки возраста семи и восьми лет. В муниципалитете объяснили, что Вечный огонь зажгли в День защитника Отечества. Ранее URA.RU рассказывало о двух юных школьницах, затушивших снежками Вечный огонь в Березниках. Тогда случившимся заинтересовались следователи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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