Вечный огонь в Березниках потушили две школьницы

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Огонь зажгли через 20 минут после детских проказ
Огонь зажгли через 20 минут после детских проказ Фото:

В Березниках Пермского края Вечный огонь затушили снегом две маленькие школьницы. Об этом сообщил глава города Алексей Казаченко. По его словам, девочки, которыми уже заинтересовались в Следственном комитете, раскаялись.

«Юные правонарушители установлены — две малолетние школьницы. Сотрудники отдела полиции по делам несовершеннолетних провели беседы. Подростки раскаялись в поступке, о последствиях не думали», — написал Казаченко в Telegram. Он отметил, что родителей девочек вызвали на административную комиссию.

Вечный огонь на мемориале Победы в Березниках погас 1 февраля. На кадрах видеонаблюдения было видно, что подросток бросает в него снег. 4 февраля Следственный комитет сообщил, что начал проверку по факту ЧП. 

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В Березниках Пермского края Вечный огонь затушили снегом две маленькие школьницы. Об этом сообщил глава города Алексей Казаченко. По его словам, девочки, которыми уже заинтересовались в Следственном комитете, раскаялись. «Юные правонарушители установлены — две малолетние школьницы. Сотрудники отдела полиции по делам несовершеннолетних провели беседы. Подростки раскаялись в поступке, о последствиях не думали», — написал Казаченко в Telegram. Он отметил, что родителей девочек вызвали на административную комиссию. Вечный огонь на мемориале Победы в Березниках погас 1 февраля. На кадрах видеонаблюдения было видно, что подросток бросает в него снег. 4 февраля Следственный комитет сообщил, что начал проверку по факту ЧП. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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