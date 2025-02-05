Вечный огонь в Березниках потушили две школьницы

В Березниках Пермского края Вечный огонь затушили снегом две маленькие школьницы. Об этом сообщил глава города Алексей Казаченко. По его словам, девочки, которыми уже заинтересовались в Следственном комитете, раскаялись.
«Юные правонарушители установлены — две малолетние школьницы. Сотрудники отдела полиции по делам несовершеннолетних провели беседы. Подростки раскаялись в поступке, о последствиях не думали», — написал Казаченко в Telegram. Он отметил, что родителей девочек вызвали на административную комиссию.
Вечный огонь на мемориале Победы в Березниках погас 1 февраля. На кадрах видеонаблюдения было видно, что подросток бросает в него снег. 4 февраля Следственный комитет сообщил, что начал проверку по факту ЧП.
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