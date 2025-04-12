12 апреля 2025
11 апреля 2025

Жильцов дома в Ханты-Мансийске, где произошел взрыв, разместят в школе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт временного размещения развернули в школе №6
Пункт временного размещения развернули в школе №6 Фото:

Жителей Ханты-Мансийска (ХМАО), эвакуированных из вспыхнувшего дома на улице Промышленной,9а , где произошел взрыв, временно разместят в школе №6. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«Предварительно, администрация развернула пункт временного размещения в школе №6», — следует из сообщения. Из дома эвакуировали 35 человек.

Взрыв в квартире многоквартирного дома произошел поздно вечером 12 апреля, затем последовал пожар. Погибших среди жильцов — нет. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о происходящем.

памроть
памроть
Фото:
Всех пострадавших рассадили в автобус, чтобы отвезти в ПВР
Всех пострадавших рассадили в автобус, чтобы отвезти в ПВР
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Ханты-Мансийска (ХМАО), эвакуированных из вспыхнувшего дома на улице Промышленной,9а , где произошел взрыв, временно разместят в школе №6. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО. «Предварительно, администрация развернула пункт временного размещения в школе №6», — следует из сообщения. Из дома эвакуировали 35 человек. Взрыв в квартире многоквартирного дома произошел поздно вечером 12 апреля, затем последовал пожар. Погибших среди жильцов — нет. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о происходящем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...