Жильцов дома в Ханты-Мансийске, где произошел взрыв, разместят в школе

Пункт временного размещения развернули в школе №6
Жителей Ханты-Мансийска (ХМАО), эвакуированных из вспыхнувшего дома на улице Промышленной,9а , где произошел взрыв, временно разместят в школе №6. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.
«Предварительно, администрация развернула пункт временного размещения в школе №6», — следует из сообщения. Из дома эвакуировали 35 человек.
Взрыв в квартире многоквартирного дома произошел поздно вечером 12 апреля, затем последовал пожар. Погибших среди жильцов — нет. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о происходящем.
памроть
Всех пострадавших рассадили в автобус, чтобы отвезти в ПВР
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