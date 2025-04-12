Депздрав раскрыл, сколько человек обратились за медпомощью после взрыва в ХМАО

Трое пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Ханты-Мансийске обратились за медицинской помощью. Об этом окружной департамент здравоохранения сообщил в своем telegram-канале.
«В результате пожара на улице Промышленная в г. Ханты-Мансийске за медицинской помощью обратились трое пострадавших. Одному из них потребовалась госпитализация», — следует из сообщения. Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь. На месте продолжают работы бригады скорой.
Взрыв в квартире многоквартирного дома на улице Промышленной, 9а произошел поздно вечером 12 апреля, затем последовал пожар. Погибших среди жильцов — нет. Из дома эвакуировали 35 человек. Для них власти города развернули пункт временного размещения в школе №6. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о происходящем.
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