12 апреля 2025
11 апреля 2025

Депздрав раскрыл, сколько человек обратились за медпомощью после взрыва в ХМАО

Депздрав ХМАО: 3 человек обратились за медпомощью после взрыва в Ханты-Мансийске
© Служба новостей «URA.RU»
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Одному из пострадавших понадобилась госпитализация
Одному из пострадавших понадобилась госпитализация Фото:

Трое пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Ханты-Мансийске обратились за медицинской помощью. Об этом окружной департамент здравоохранения сообщил в своем telegram-канале.

«В результате пожара на улице Промышленная в г. Ханты-Мансийске за медицинской помощью обратились трое пострадавших. Одному из них потребовалась госпитализация», — следует из сообщения. Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь. На месте продолжают работы бригады скорой.

Взрыв в квартире многоквартирного дома на улице Промышленной, 9а произошел поздно вечером 12 апреля, затем последовал пожар. Погибших среди жильцов — нет. Из дома эвакуировали 35 человек. Для них власти города развернули пункт временного размещения в школе №6. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о происходящем.

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Трое пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Ханты-Мансийске обратились за медицинской помощью. Об этом окружной департамент здравоохранения сообщил в своем telegram-канале. «В результате пожара на улице Промышленная в г. Ханты-Мансийске за медицинской помощью обратились трое пострадавших. Одному из них потребовалась госпитализация», — следует из сообщения. Пострадавшим оказывают необходимую медпомощь. На месте продолжают работы бригады скорой. Взрыв в квартире многоквартирного дома на улице Промышленной, 9а произошел поздно вечером 12 апреля, затем последовал пожар. Погибших среди жильцов — нет. Из дома эвакуировали 35 человек. Для них власти города развернули пункт временного размещения в школе №6. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о происходящем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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