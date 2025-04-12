Жители дома в Ханты-Мансийске чувствовали запах газа до момента взрыва

В Ханты-Мансийске жители дома на Промышленной 9А чувствовали запах газа до произошедшего взрыва. Об этом URA.RU сообщили сами собственники жилья в многоэтажке.
«Жители дома на Промышленной связывают пожар со взрывом газа. Люди утверждают, что чувствовали запах газа и в момент ЧП вибрацию, характерную для взрыва», — сообщает журналист агентства.
Вместе с тем, дом не газифицирован. После ЧП к зданию были подогнаны автобусы, несколько человек отправлено в больницу, остальных жильцов поместили в автобус и обеспечили одеждой и горячими напитками.
Ранее URA.RU сообщало, что в МЧС России по ХМАО опровергли версию о взрыве бытового газа в доме по улице Промышленной, 9 в Ханты-Мансийске. В пресс-службе ведомства URA.RU сообщили, что это здание не газифицировано, а причины пожара будут устанавливать органы дознания.
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