12 апреля 2025
11 апреля 2025

Жители дома в Ханты-Мансийске чувствовали запах газа до момента взрыва

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители дома в Ханты-Мансийска чувствовали запах газа до момента взрыва
Жители дома в Ханты-Мансийска чувствовали запах газа до момента взрыва Фото:

В Ханты-Мансийске жители дома на Промышленной 9А чувствовали запах газа до произошедшего взрыва. Об этом URA.RU сообщили сами собственники жилья в многоэтажке.

«Жители дома на Промышленной связывают пожар со взрывом газа. Люди утверждают, что чувствовали запах газа и в момент ЧП вибрацию, характерную для взрыва», — сообщает журналист агентства.

Вместе с тем, дом не газифицирован. После ЧП к зданию были подогнаны автобусы, несколько человек отправлено в больницу, остальных жильцов поместили в автобус и обеспечили одеждой и горячими напитками.

Ранее URA.RU сообщало, что в МЧС России по ХМАО опровергли версию о взрыве бытового газа в доме по улице Промышленной, 9 в Ханты-Мансийске. В пресс-службе ведомства URA.RU сообщили, что это здание не газифицировано, а причины пожара будут устанавливать органы дознания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске жители дома на Промышленной 9А чувствовали запах газа до произошедшего взрыва. Об этом URA.RU сообщили сами собственники жилья в многоэтажке. «Жители дома на Промышленной связывают пожар со взрывом газа. Люди утверждают, что чувствовали запах газа и в момент ЧП вибрацию, характерную для взрыва», — сообщает журналист агентства. Вместе с тем, дом не газифицирован. После ЧП к зданию были подогнаны автобусы, несколько человек отправлено в больницу, остальных жильцов поместили в автобус и обеспечили одеждой и горячими напитками. Ранее URA.RU сообщало, что в МЧС России по ХМАО опровергли версию о взрыве бытового газа в доме по улице Промышленной, 9 в Ханты-Мансийске. В пресс-службе ведомства URA.RU сообщили, что это здание не газифицировано, а причины пожара будут устанавливать органы дознания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...