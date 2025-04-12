12 апреля 2025
11 апреля 2025

Жильцы дома в Ханты-Мансийске, где произошел взрыв, спасли кошку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Спасенную кошку забрали на передержку, пока не объявится хозяин
Спасенную кошку забрали на передержку, пока не объявится хозяин Фото:

Жильцы дома по улице Промышленной, 9а в Ханты-Мансийске (ХМАО), где произошел взрыв, спасли кошку. Питомца забрали на передержу, пока не объявятся хозяева.

Для спасенной кошки нашлось временное пристанище
Для спасенной кошки нашлось временное пристанище
Фото:

«Очевидцы говорят, что из пострадавшего подъезда удалось спасти кошку. Ищут хозяев. Пока что питомцу нашли временное пристанище», — передает корреспондент URA.RU с места событий.

Взрыв в квартире многоквартирного дома на Промышленной, 9а произошел поздно вечером 12 апреля, затем последовал пожар. Из дома эвакуировали 35 человек, для них развернули пункт временного размещения в школе №6.

Троим пострадавшим оказали медпомощь, одного из них госпитализировали в окружную клиническую больницу. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о происходящем.

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Жильцы дома по улице Промышленной, 9а в Ханты-Мансийске (ХМАО), где произошел взрыв, спасли кошку. Питомца забрали на передержу, пока не объявятся хозяева. «Очевидцы говорят, что из пострадавшего подъезда удалось спасти кошку. Ищут хозяев. Пока что питомцу нашли временное пристанище», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Взрыв в квартире многоквартирного дома на Промышленной, 9а произошел поздно вечером 12 апреля, затем последовал пожар. Из дома эвакуировали 35 человек, для них развернули пункт временного размещения в школе №6. Троим пострадавшим оказали медпомощь, одного из них госпитализировали в окружную клиническую больницу. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о происходящем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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