«Я выбежал в трусах»: житель Ханты-Мансийска рассказал, как спасал жизнь после взрыва в доме

Жильцы дома в Ханты-Мансийске (ХМАО), который разрушен в результате вероятного взрыва газа, чудом остались живы. Об этом рассказал один из пострадавших, который спасся из под завалов, журналисту URA.RU.
«Стена упала, еле выбрался из под завалов. Вот у меня все сгорело, все вообще, спасибо, соседи дали что-то из одежды», — рассказал корреспонденту агентства житель дома на Промышленной-9А, где произошел инцидент. Югорчанин, как и многие обитатели дома, оказался на улице буквально в трусах — ЧП произошло поздно вечером, когда многие жильцы уже ложились спать.
Ранее URA. RU сообщало, что после ЧП к зданию были подогнаны автобусы для эвакуации. Несколько человек отправлено в больницу, остальных жильцов поместили в автобус и обеспечили одеждой и горячими напитками
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