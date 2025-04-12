12 апреля 2025

США до ужаса напугали европейских политиков

Exxpress: Европа будет полностью недееспособна, если Трамп выведет контингент
© Служба новостей «URA.RU»
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Более 10 тысяч американских солдат могут быть выведены из Европы
Более 10 тысяч американских солдат могут быть выведены из Европы Фото:

Перспектива вывода американского контингента из стран НАТО пугает европейских лидеров. Об этом пишет австрийская газета Exxpress.

«В европейских столицах стран НАТО объявлен красный уровень тревоги. Пентагон планирует исторический вывод тысяч американских солдат», — говорится в материале.

Ранее стало известно Пентагон рассматривает план по выводу до 10 000 американских военнослужащих из Восточной Европы. Об этом сообщил телеканал NBC. По словам источников телеканал, такое решение США может вызвать опасения среди союзников в Европе, которые видят в России растущую угрозу.

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Перспектива вывода американского контингента из стран НАТО пугает европейских лидеров. Об этом пишет австрийская газета Exxpress. «В европейских столицах стран НАТО объявлен красный уровень тревоги. Пентагон планирует исторический вывод тысяч американских солдат», — говорится в материале. Ранее стало известно Пентагон рассматривает план по выводу до 10 000 американских военнослужащих из Восточной Европы. Об этом сообщил телеканал NBC. По словам источников телеканал, такое решение США может вызвать опасения среди союзников в Европе, которые видят в России растущую угрозу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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