США до ужаса напугали европейских политиков

Перспектива вывода американского контингента из стран НАТО пугает европейских лидеров. Об этом пишет австрийская газета Exxpress.
«В европейских столицах стран НАТО объявлен красный уровень тревоги. Пентагон планирует исторический вывод тысяч американских солдат», — говорится в материале.
Ранее стало известно Пентагон рассматривает план по выводу до 10 000 американских военнослужащих из Восточной Европы. Об этом сообщил телеканал NBC. По словам источников телеканал, такое решение США может вызвать опасения среди союзников в Европе, которые видят в России растущую угрозу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.