Пентагон рассматривает план по выводу до 10 000 американских военнослужащих из Восточной Европы. Об этом сообщил телеканал NBC. По словам источников телеканал, такое решение США может вызвать опасения среди союзников в Европе, которые видят в России растущую угрозу.
«Чиновники говорят, что Пентагон рассматривает предложение о выводе тысяч военнослужащих из Европы», — пишет NBC со ссылкой на источники. Там же утонили, что упомянутые подразделения входят в число 20 000 военнослужащих, которые были направлены администрацией Байдена в 2022 году для укрепления оборонительной мощи государств, находящихся на границе с Украиной, в ответ на начало специальной военной операции.
Старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс выразил опасения по поводу подобного шага со стороны США. » [Россияне] оценили бы сокращение численности американских войск как ослабление сдерживания, и это усилит их готовность вмешиваться в дела Европы различными способами по всему спектру»», — передает телеканал слова Джонса.
Уточняется, что администрация нынешнего американского лидера Дональда Трампа стремится перераспределить военные ресурсы для усиления позиций против Китая. Вашингтон своими действиями также призывает европейские страны более активно заниматься собственной обороной.
Ранее Трамп развязал торговую войну. Он ввел пошлины в 34% на товары из Китая. Введены пошлины на еще 184 страны. Россия среди них отсутствует.
В ответ на действия Трампа Пекин объявил о том, что введет ответные пошлины в 34% на импорт из США. Тогда американский лидер пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50%, если тот не откажется от ответных мер. Министерство торговли КНР назвало его угрозы «торговым шантажом», передает RT.
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