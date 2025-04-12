12 апреля 2025
11 апреля 2025

Менеджер рассказал о состоянии отравившегося в Перми блогера

Состояние телеведущего Гликогена стабилизировалось после отравления в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Блогера переведут в стационар в начале следующей недели
Блогера переведут в стационар в начале следующей недели Фото:

Стабилизировалось состояние блогера и телеведущего Андрея Гликогена (настоящее имя Андрей Карпов), отравившегося в пермском ресторане «Шашлыкофф». Об этом сообщил представитель из команды артиста.

«Состояние стабилизировали. В понедельник планируют переводить в стационар. У нас вся связь с ним пока только через врачей», — цитирует собеседника 59.RU.

Гликоген выступил 5 апреля на детском концерте в пермском ДК Гагарина. Позже зашел поесть в одно из местных заведений. Уже в Москве блогеру стало плохо. У него диагностировали ботулизм. Потребовалась срочная реанимация.

Роспотребнадзор начал проверку ресторана в Перми. Представители сети заявили, что устроили внутреннее разбирательство.

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Стабилизировалось состояние блогера и телеведущего Андрея Гликогена (настоящее имя Андрей Карпов), отравившегося в пермском ресторане «Шашлыкофф». Об этом сообщил представитель из команды артиста. «Состояние стабилизировали. В понедельник планируют переводить в стационар. У нас вся связь с ним пока только через врачей», — цитирует собеседника 59.RU. Гликоген выступил 5 апреля на детском концерте в пермском ДК Гагарина. Позже зашел поесть в одно из местных заведений. Уже в Москве блогеру стало плохо. У него диагностировали ботулизм. Потребовалась срочная реанимация. Роспотребнадзор начал проверку ресторана в Перми. Представители сети заявили, что устроили внутреннее разбирательство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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