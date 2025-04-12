Менеджер рассказал о состоянии отравившегося в Перми блогера

Стабилизировалось состояние блогера и телеведущего Андрея Гликогена (настоящее имя Андрей Карпов), отравившегося в пермском ресторане «Шашлыкофф». Об этом сообщил представитель из команды артиста.
«Состояние стабилизировали. В понедельник планируют переводить в стационар. У нас вся связь с ним пока только через врачей», — цитирует собеседника 59.RU.
Гликоген выступил 5 апреля на детском концерте в пермском ДК Гагарина. Позже зашел поесть в одно из местных заведений. Уже в Москве блогеру стало плохо. У него диагностировали ботулизм. Потребовалась срочная реанимация.
Роспотребнадзор начал проверку ресторана в Перми. Представители сети заявили, что устроили внутреннее разбирательство.
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