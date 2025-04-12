12 апреля 2025

Глава ХДС/ХСС озвучил, чего не стоит ждать от России

Мерц: не следует недооценивать выносливость России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мерц отметил стойкость России
Мерц отметил стойкость России Фото:

Многие ошибочно ожидают, что Россия столкнется с критическими трудностями из-за экономических проблем или внутренних конфликтов. Этого не стоит ждать, заявил лидер немецкого блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

«Поэтому мало надежды на то, что конфликт когда-то закончится сам собой, потому что страна будет обескровлена, или будут политические реакции», — заявил он в интервью для газеты Handelsblatt. Он особо подчеркнул стойкость России в текущих условиях.

Мерц ранее выразил жесткую позицию по отношению к России, поддерживая усиление санкций против Москвы и не исключая участие Германии в миротворческих операциях на Украине. Он также заявил, что Германия пока не готова к диалогу с президентом России Владимиром Путиным.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Многие ошибочно ожидают, что Россия столкнется с критическими трудностями из-за экономических проблем или внутренних конфликтов. Этого не стоит ждать, заявил лидер немецкого блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц. «Поэтому мало надежды на то, что конфликт когда-то закончится сам собой, потому что страна будет обескровлена, или будут политические реакции», — заявил он в интервью для газеты Handelsblatt. Он особо подчеркнул стойкость России в текущих условиях. Мерц ранее выразил жесткую позицию по отношению к России, поддерживая усиление санкций против Москвы и не исключая участие Германии в миротворческих операциях на Украине. Он также заявил, что Германия пока не готова к диалогу с президентом России Владимиром Путиным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...