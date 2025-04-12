Будущий канцлер ФРГ заявил, что не готов к переговорам с Путиным

Власти Германии пока не готовы к диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал лидер блока ХДС/ХСС и потенциальный новый канцлер Германии Фридрих Мерц.
«На данный момент над этим вопросом я конкретно не задумываюсь. Я встречусь с ним (с Путиным — ред.) или позвоню ему только тогда, когда станет ясно, что мы собираемся продолжить разговор и каким образом (мы его продолжим — ред.). Но это, прежде всего, предполагает единство с европейской стороны», — сказал Мерц в интервью газете Handelsblatt. Кроме того, он упомянул, что не может «категорически исключить» возможность участия Германии в миротворческих операциях на Украине.
Фридрих Мерц известен своей жесткой позицией в отношении России и поддержкой Украины. Ранее он выступал за усиление санкций против Москвы.
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