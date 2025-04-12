12 апреля 2025

Будущий канцлер ФРГ заявил, что не готов к переговорам с Путиным

Мерц: пока не готов к диалогу с Путиным
© Служба новостей «URA.RU»
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Мерц заявил, что может позвонить Путину с разрешения ЕС
Мерц заявил, что может позвонить Путину с разрешения ЕС Фото:

Власти Германии пока не готовы к диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал лидер блока ХДС/ХСС и потенциальный новый канцлер Германии Фридрих Мерц.

«На данный момент над этим вопросом я конкретно не задумываюсь. Я встречусь с ним (с Путиным — ред.) или позвоню ему только тогда, когда станет ясно, что мы собираемся продолжить разговор и каким образом (мы его продолжим — ред.). Но это, прежде всего, предполагает единство с европейской стороны», — сказал Мерц в интервью газете Handelsblatt. Кроме того, он упомянул, что не может «категорически исключить» возможность участия Германии в миротворческих операциях на Украине.

Фридрих Мерц известен своей жесткой позицией в отношении России и поддержкой Украины. Ранее он выступал за усиление санкций против Москвы.

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Власти Германии пока не готовы к диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал лидер блока ХДС/ХСС и потенциальный новый канцлер Германии Фридрих Мерц. «На данный момент над этим вопросом я конкретно не задумываюсь. Я встречусь с ним (с Путиным — ред.) или позвоню ему только тогда, когда станет ясно, что мы собираемся продолжить разговор и каким образом (мы его продолжим — ред.). Но это, прежде всего, предполагает единство с европейской стороны», — сказал Мерц в интервью газете Handelsblatt. Кроме того, он упомянул, что не может «категорически исключить» возможность участия Германии в миротворческих операциях на Украине. Фридрих Мерц известен своей жесткой позицией в отношении России и поддержкой Украины. Ранее он выступал за усиление санкций против Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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