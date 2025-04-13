Вильфанд раскрыл, когда автомобилистам пора менять резину

С приходом потепления в центре европейской части России уже на следующей неделе можно будет менять зимнюю резину на летнюю. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Менять резину уже можно будет на следующей неделе. Кто-то говорил, что автомобильная весна наступает примерно в конце марта. Я такого не слышал. Вот сейчас можно, для это будут условия», — сказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Кроме того, эксперт уточнил, что для замены зимней резины на летнюю важно, чтобы в течение минимум пяти дней ночные температуры не опускались ниже плюс 5-7 градусов. Это правило помогает автовладельцам определить оптимальное время для смены резины, соответствующее текущим погодным условиям.
На следующей неделе в Москве ожидается необычно теплая погода, и столбики термометров в отдельные дни могут достигать летних отметок. Причиной такого тепла станет резкий подъем атмосферного давления. Прогнозируется, что будет небольшое количество осадков и переменная облачность. Тем не менее, следует ожидать арктического вторжения, после которого наступит значительное похолодание. Подробнее — в материале URA.RU.
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