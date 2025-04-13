Рыбакам напомнили о штрафах в миллион рублей за вылов рыбы

Юрист Янгулби: ловля рыбы в нерестовый период грозит штрафами
© Служба новостей «URA.RU»
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Штраф может варьироваться от 5 тысяч до миллиона
Штраф может варьироваться от 5 тысяч до миллиона Фото:

При поездке на рыбалку в конце весны — начале лета важно помнить о нерестовом запрете, который ограничивает вылов определенных видов рыбы в зависимости от региона РФ. Игнорирование этих правил может привести к штрафу до одного миллиона рублей и трем годам лишения свободы. Об этом сообщил юрист Магомед Янгулби.

«Стоит серьезно относиться к данной норме закона, потому что ответственность за нарушение запрета варьируется от штрафа в пять тысяч рублей (или конфискации снастей) до штрафа в один миллион рублей», — передает слова Янгулби РИА Новости. Он добавил, что в особо тяжелых случаях, причиняющих значительный ущерб водным ресурсам, возможен срок лишения свободы до трех лет.

Общероссийский нерестовый запрет обычно действует с 20 апреля по 20 июня. Однако конкретные сроки и правила варьируются в зависимости от региона, учитывая местные климатические условия и особенности водоемов. В Астраханской области, например, с 1 апреля по 30 июня полностью запрещен вылов раков. Закон также четко определяет разрешенные методы рыбалки и допустимые объемы улова в этот период.

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При поездке на рыбалку в конце весны — начале лета важно помнить о нерестовом запрете, который ограничивает вылов определенных видов рыбы в зависимости от региона РФ. Игнорирование этих правил может привести к штрафу до одного миллиона рублей и трем годам лишения свободы. Об этом сообщил юрист Магомед Янгулби. «Стоит серьезно относиться к данной норме закона, потому что ответственность за нарушение запрета варьируется от штрафа в пять тысяч рублей (или конфискации снастей) до штрафа в один миллион рублей», — передает слова Янгулби РИА Новости. Он добавил, что в особо тяжелых случаях, причиняющих значительный ущерб водным ресурсам, возможен срок лишения свободы до трех лет. Общероссийский нерестовый запрет обычно действует с 20 апреля по 20 июня. Однако конкретные сроки и правила варьируются в зависимости от региона, учитывая местные климатические условия и особенности водоемов. В Астраханской области, например, с 1 апреля по 30 июня полностью запрещен вылов раков. Закон также четко определяет разрешенные методы рыбалки и допустимые объемы улова в этот период.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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