Иран назвал главное условие ограничения ядерной программы

WSJ: Иран готов восстановить прежние объемы обогащения урана
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Иран готов вернуться к уровням ядерного обогащения, допустимым по сделке 2015 года
Иран готов вернуться к уровням ядерного обогащения, допустимым по сделке 2015 года Фото:

Иран озвучил условия ограничения своей ядерной программы на субботних переговорах с США. Тегеран требует отмены санкций против атомного сектора, разблокировки замороженных активов и прекращения давления на китайских покупателей по отношению к иранской нефти, сообщает The Wall Street Journal.

 «Иран хочет быстрого смягчения связанных с атомным сектором санкций со стороны США, доступа к миллиардам долларов замороженных активов, а также прекращения давления Вашингтона на китайских покупателей иранской нефти», — пишет газета. Издание добавляет, что эти переговоры стали подготовкой к более масштабным переговорам на следующей неделе. При таком сценарии Иран готов восстановить уровни ядерного обогащения, предусмотренные соглашением 2015 года, заключил автор.

США готовы нанести удары по Ирану в случае провала ядерных переговоров, заявлял 30 марта глава Белого дома Дональд Трамп. Он подчеркнул, что если сделка не будет заключена, Иран столкнется с небывалыми бомбардировками. При этом диалог между странами продолжается. Иран ранее отклонил предложение о прямых переговорах по ядерной программе, подтвердив готовность общаться только через посредников.

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Иран озвучил условия ограничения своей ядерной программы на субботних переговорах с США. Тегеран требует отмены санкций против атомного сектора, разблокировки замороженных активов и прекращения давления на китайских покупателей по отношению к иранской нефти, сообщает The Wall Street Journal.  «Иран хочет быстрого смягчения связанных с атомным сектором санкций со стороны США, доступа к миллиардам долларов замороженных активов, а также прекращения давления Вашингтона на китайских покупателей иранской нефти», — пишет газета. Издание добавляет, что эти переговоры стали подготовкой к более масштабным переговорам на следующей неделе. При таком сценарии Иран готов восстановить уровни ядерного обогащения, предусмотренные соглашением 2015 года, заключил автор. США готовы нанести удары по Ирану в случае провала ядерных переговоров, заявлял 30 марта глава Белого дома Дональд Трамп. Он подчеркнул, что если сделка не будет заключена, Иран столкнется с небывалыми бомбардировками. При этом диалог между странами продолжается. Иран ранее отклонил предложение о прямых переговорах по ядерной программе, подтвердив готовность общаться только через посредников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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