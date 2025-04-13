Иран назвал главное условие ограничения ядерной программы

Иран озвучил условия ограничения своей ядерной программы на субботних переговорах с США. Тегеран требует отмены санкций против атомного сектора, разблокировки замороженных активов и прекращения давления на китайских покупателей по отношению к иранской нефти, сообщает The Wall Street Journal.
«Иран хочет быстрого смягчения связанных с атомным сектором санкций со стороны США, доступа к миллиардам долларов замороженных активов, а также прекращения давления Вашингтона на китайских покупателей иранской нефти», — пишет газета. Издание добавляет, что эти переговоры стали подготовкой к более масштабным переговорам на следующей неделе. При таком сценарии Иран готов восстановить уровни ядерного обогащения, предусмотренные соглашением 2015 года, заключил автор.
США готовы нанести удары по Ирану в случае провала ядерных переговоров, заявлял 30 марта глава Белого дома Дональд Трамп. Он подчеркнул, что если сделка не будет заключена, Иран столкнется с небывалыми бомбардировками. При этом диалог между странами продолжается. Иран ранее отклонил предложение о прямых переговорах по ядерной программе, подтвердив готовность общаться только через посредников.
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