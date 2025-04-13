В Таджикистане произошло мощное землетрясение

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В Таджикистане зафиксированы подземные толчки
В Таджикистане зафиксированы подземные толчки Фото:

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

По информации на сайте EMSC, землетрясение зафиксировано в 173 километрах к югу от города Коканд в Узбекистане и в 37 километрах к востоку от таджикского Гарм. Подземные толки произошли в 4:24 по UTC.

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В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC). По информации на сайте EMSC, землетрясение зафиксировано в 173 километрах к югу от города Коканд в Узбекистане и в 37 километрах к востоку от таджикского Гарм. Подземные толки произошли в 4:24 по UTC.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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