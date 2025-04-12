Курган богат талантами: Максим Фадеев получил престижную музыкальную премию

Популярный продюсер и музыкант, уроженец Кургана Максим Фадеев стал обладателем престижной музыкальной премии «Жара Music Awards». Он получил награду в номинации «За открытие новых талантов». Пост об этом он выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«На днях заехал на премию „Жара ТВ“ поддержать девчонок Serebro в их первой номинации. И неожиданно сам оказался получателем награды „За открытие новых талантов“. Хоть сегодня и не особенно горжусь некоторыми из своих открытий. Буду оттачивать мастерство», — написал Фадеев у себя на странице.
Ведущие на церемонии назвали Фадеева абсолютной легендой музыки и гением. Сам же музыкант, поднявшись на сцену, признался, что его «заманили» и он не знал о том, что его ждет награда. Он поблагодарил всех за внимание к его творчеству.
Максим Фадеев, известный музыкальный продюсер из Кургана, давно занимается продвижением группы Serebro. Он создал ее почти 20 лет назад и продолжает активно работать в музыкальной индустрии.
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