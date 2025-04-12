12 апреля 2025

Курган богат талантами: Максим Фадеев получил престижную музыкальную премию

Курганский продюсер Максим Фадеев получил премию «Жара Music Awards»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выйдя на сцену, Фадеев признался, что не ожидал получить награду
Выйдя на сцену, Фадеев признался, что не ожидал получить награду Фото:

Популярный продюсер и музыкант, уроженец Кургана Максим Фадеев стал обладателем престижной музыкальной премии «Жара Music Awards». Он получил награду в номинации «За открытие новых талантов». Пост об этом он выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На днях заехал на премию „Жара ТВ“ поддержать девчонок Serebro в их первой номинации. И неожиданно сам оказался получателем награды „За открытие новых талантов“. Хоть сегодня и не особенно горжусь некоторыми из своих открытий. Буду оттачивать мастерство», — написал Фадеев у себя на странице.

Ведущие на церемонии назвали Фадеева абсолютной легендой музыки и гением. Сам же музыкант, поднявшись на сцену, признался, что его «заманили» и он не знал о том, что его ждет награда. Он поблагодарил всех за внимание к его творчеству.

Максим Фадеев, известный музыкальный продюсер из Кургана, давно занимается продвижением группы Serebro. Он создал ее почти 20 лет назад и продолжает активно работать в музыкальной индустрии.

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Популярный продюсер и музыкант, уроженец Кургана Максим Фадеев стал обладателем престижной музыкальной премии «Жара Music Awards». Он получил награду в номинации «За открытие новых талантов». Пост об этом он выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «На днях заехал на премию „Жара ТВ“ поддержать девчонок Serebro в их первой номинации. И неожиданно сам оказался получателем награды „За открытие новых талантов“. Хоть сегодня и не особенно горжусь некоторыми из своих открытий. Буду оттачивать мастерство», — написал Фадеев у себя на странице. Ведущие на церемонии назвали Фадеева абсолютной легендой музыки и гением. Сам же музыкант, поднявшись на сцену, признался, что его «заманили» и он не знал о том, что его ждет награда. Он поблагодарил всех за внимание к его творчеству. Максим Фадеев, известный музыкальный продюсер из Кургана, давно занимается продвижением группы Serebro. Он создал ее почти 20 лет назад и продолжает активно работать в музыкальной индустрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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