В Челябинске резко сократилось количество выставленных на продажу квартир

В марте 2025 года в Челябинске объемы предложения вторичной недвижимости в многоквартирных домах снизились на 59 процентов в годовом выражении. К такому выводу пришли аналитики крупного агентства недвижимости.
«В сравнении с прошлогодними данными в марте 2025 года предложение уменьшилось на 989 квартир. Падение составило 59,04 процента», — рассказали эксперты агентства «Этажи».
Если сравнивать с февралем 2025 года, то число выставленных на продажу квартир, наоборот, показало рост. На рынке стало на 89 вариантов больше, или на 14,91%. В марте 2025 года количество объектов жилой недвижимости, предложенных на вторичном рынке, достигло 686. В эту цифру не входят квартиры, расположенные за пределами городской черты, а также объекты таких категорий, как общежития, пансионаты, коммуналки и малоэтажные здания.
Как URA.RU писало ранее, для того чтобы накопить на первоначальный взнос за однокомнатную квартиру в челябинской новостройке при покупке в кредит, потребуется два года и четыре месяца. А необходимая для этого сумма составляет 1,2 миллиона рублей.
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